مايكروسوفت العربية تقيم دورات مفتوحة لمواكبة المستقبل السحابي - صحيفة صدى الالكترونية

حمود العنزي(صدى):

وأوضحت شركة مايكروسوفت العربية أن هناك إجراءات معينة للحصول على تدريبات وشهادات مايكروسوفت آجر سواء العامة أو الخاصة، وذلك عن طريق اجتياز الدورات المجدولة حسب الطلب على الإنترنت، ويمكن للخبراء التقنيين تلقي دورات مفتوحة على الإنترنت MOOCs تساعدهم في اجتياز الامتحانات والحصول على الشهادات، وسيتمكن الخبراء التقنيين في حال استكمال أي من الدورات المفتوحة واختبارتها على شهادات وشارات رقمية.

وقال عبدالله سنان، مدير مجموعة مشاريع أعمال الحوسبة السحابية لدى مايكروسوفت العربية، سواء كان المتدرب لدينا مبتدئا أو خبيرًا، نعمل في مايكروسوفت على مساعدتهم للإرتقاء في مهنتهم السحابية، ونستثمر بكثافة في تدريبات آجر لتكون منصة عالمية تلبي احتياجات الجميع بغض النظر عن نطاق الأعمال أو الصناعة، لذلك سيتمكن أي شخص يحصل على دوراتنا من إضفاء قيمة حقيقية إلى وظيفته الحالية، بالإضافة إلى الحصول على شهادات معتمدة من شأنها دعم تقدمهم الوظيفي.

وأظهر مسح أجرته مايكروسوفت حديثًا زيادة ملحوظة في رواتب الخبراء السحابيين، كما أشار ذات المسح إلى أن 37% من المشاركين في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا أكدوا وجود فجوة في المهارات، والتي تعد العائق الرئيسي أمام اعتماد تقنية الحوسبة السحابية.

وأضاف سنان، بدأت الحكومات الوطنية في دول مجلس التعاون الخليجي برؤى جريئة حول التنمية الاقتصادية القائمة على التقنية، بالإضافة إلى الكثير من الأنشطة في القطاعين الخاص والعام التي تتعلق حول هذه البرامج، خاصةً بعد تراجع أسعار البتروكيماويات ومحاولة الحصول على المزيد من النتائج والجهد بأقل التكاليف.

ونتوقع زيادة الطلب على المتخصصين السحابيين بسبب قدرة التحول الرقمي على تلبية كل تلك الاحتياجات.