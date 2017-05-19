بعثة نيويورك الأمريكي تصل الرياض استعدادا لمواجهة الهلال - صحيفة صدى الالكترونية

الرياض(صدى):

وصلت بعثة الفريق الأول لكرة القدم بنادي نيويورك كوزموس، إلى الأراضي السعودية، اليوم الجمعة، اسعتدادًا لمواجهة الهلال غدًا السبت.

وكانت الهيئة العامة للترفيه قد أعلنت فتح أبواب ملعب الأمير فيصل بن فهد مجاناً، أمام الجماهير، خلال المباراة المقرر إقامتها بين الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال، ونظيره نيويورك كوزموس الأمريكي.

يذكر أن المباراة تقام تحت رعاية هيئة الترفيه السعودية التي اختارت نادي الهلال لكونه بطل دوري جميل للمحترفين هذا الموسم 2016-2017، للمرة الـ 14 في تاريخه.