فيفا يبارك للهلاليين بطولة كأس الملك - صحيفة صدى الالكترونية

الرياض(صدى):

قدم الاتحاد الدولي لكرة القدم “الفيفا” من خلال حسابه الرسمي عبر تويتر التهنئة لنادي الهلال بطل كأس خادم الحرمين الشريفين.

وتمكن الهلال من تحقيق الفوز بنتيجة 2-3 أمام الأهلي مساء الخميس في ملعب الجوهرة المشعة وسط حضور وتشريف كريم من قائد الامه خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود.

وكتب الحساب الرسمي للفيفا بنسخته العربية من خلال تويتر :” تهانينا لنادي الهلال على موسمه الرائع .. بطل الدوري حقق الثنائية , بفوزه أيضاً بكأس خادم الحرمين الشريفين .. ألف مبروك للزعيم وجماهيره ”.