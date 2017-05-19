رئيس الهلال يوضح موقفه من الاستقالة - صحيفة صدى الالكترونية

الرياض(صدى):

امتدح الأمير نواف بن سعد، رئيس نادي الهلال، لاعبي فريقه بعد الفوز بلقب كأس خادم الحرمين الشريفين وأشاد رئيس الهلال، بالثنائي ياسر القحطاني ومحمد الشلهوب على وجه التحديد، مشيراً إلى أنهما ساهما بدور كبير في الفوز بالثنائية هذا الموسم.

وأضاف :” هما مؤثرين في الفريق، سواءً لعبا أو كانا خارج قائمة المباريات “.

وأهدى نواف بن سعد لقبي دوري جميل وكأس الملك لعائلته وللمقربين منه، مضيفاً: “وبالنسبة لإهدائي العام لن أجد أهم من جمهور الهلال بكل تأكيد”.

وقدم شكره للأمير عبدالرحمن بن مساعد، بقوله: “هو ساعدني كثيراً، واختصر لي جهداً كبيراً منذ أن ترأست النادي، ترك لي كل شئ منظم”.

وأكمل :” لن أكون أناني وأستقيل بعد تحقيق البطولات، الحالة الوحيدة التي أتقدم فيها باستقالتي هي أن يكون هناك شخص جاهز للرئاسة “.

وتطرق للحديث عن مشاركة الهلال في البطولة الآسيوية، مؤكداً :” لاعبو الفريق قادرون على تجاوز المرحلة الآسيوية بدعم من رجال الهلال وجماهيره “.

وكشف رئيس الهلال عن تفاؤله بتحقيق لقب كأس الملك قبل خوض المباراة النهائية أمام الأهلي.

وقال :” بعد مباراة التعاون تفائلت كثيراً بالكأس وهو ما حصل، احترمنا التعاون في نصف النهائي وكانت مباراة رائعة “.

واختتم رئيس الهلال، حديثه بالإشارة إلى أن الأرجنتيني رامون دياز مدرب الفريق، يرتبط بعقد يمتد سنتين ومستمر خلال الفترة المقبلة.