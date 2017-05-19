توافد الايرانيون على مكاتب الاقتراع و المرشد يصوت في بيته - صحيفة صدى الالكترونية

طهران(صدى):

فتحت مكاتب الاقتراع أبوابها أمام 56.4 مليون ناخب إيراني للإدلاء بأصواتهم في الانتخابات الرئاسية، والمثير أن المرشد الإيراني علي خامنئي، كان من أوائل الذين أدلوا بأصواتهم؛ حيث صوَّت في منزله بطهران، بعد تجهيز لجنة خاصة له بسبب ظروف صحية وأمنية.

ويتوافد الإيرانيون، منذ وقت مبكر من اليوم الجمعة على صناديق الاقتراع لانتخاب رئيس جديد للبلاد، بالتزامن مع الدورة الخامسة لانتخابات المجالس البلدية والقروية، والانتخابات التكميلية لمجلس الشورى.

وتعد المعركة الانتخابية الحالية من أشرس الاستحقاقات الانتخابية بين المرشحَين الرئيسيين في الانتخابات: حسن روحاني (ممثلًا للإصلاحيين) وإبراهيم رئيسي (ممثلًا لنظام الولي الفقيه). وفيما انسحب محمد باقر قاليباف لصالح ” رئيسي ” ، وإسحاق جهانغيري لصالح ” روحاني ” ، يستمر في السباق مصطفى هاشمي طبا، ومصطفى مير سليم.

ودعا خامنئي إلى التصويت ” بكثافة، وفي أبكر وقت ممكن ، وفق ” فرانس برس ” .