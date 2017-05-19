الجهني :شهر شعبان كامل و رمضان 29 يوم فلكياً - صحيفة صدى الالكترونية

حمود العنزي(صدى):

⁠⁠⁠⁠⁠تنبأ زياد الجهني الخبير الجوي والباحث في الظواهر المناخية عضو لجنة تسمية الحالات المناخية المميزة -فلكيا- أن يكون ” شعبان ” كاملاً 30 يومًا ويوم ‫السبت الموافق 27مايو بداية رمضان ،ويأتي ‫” رمضان ” 29 يومًا وعيد الفطر يوم ‫الأحد الموافق 25يونيو.

وذكر أنه بعد أيام معدودة ندخل في الفترة الانتقالية بين آخر الربيع وبداية الصيف وفيها تشتد رياح البوارح المثيرة للأتربة والغبار ومعها يشتد الحر وتندر الأمطار وتميل الأجواء للجفاف بسبب قلة الرطوبة وتستمر طيلة الثلث الأول من الصيف.

ورأى ” الجهني ” بمشيئة الله أن تستمر درجات الحرارة في ارتفاعها خلال الأسبوعين القادمين على أغلب مناطق المملكة، خصوصًا الشرقية والغربية والوسطى وتميل للاعتدال على شمال المملكة.

وأضاف أن درجات الحرارة ستشهد ارتفاعًا ملحوظًا مع دخولنا في شهر رمضان المبارك، بينما تميل للاعتدال ليلاً وتكون حول معدلاتها الطبيعية وتصل معها العظمى 43 والصغرى 30 على الوسطى وجنوبها، بينما تكون العظمى حول 46 والصغرى 33 في الشرقية والغربية وأما حائل وما وقع إلى الشمال منها فدرجاتها العظمى تقارب 39 والصغرى حول 25 ومن منتصف رمضان بمشيئة الله يطرأ تحسن ملحوظ على درجات الحرارة نهارًا وليلاً.