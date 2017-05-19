الجوازات تتوعد الوافدين المتغيبين عن العمل لأداء أعمال لحسابهم الخاص - صحيفة صدى الالكترونية

طلال الغامدي(صدى):

حذرت المديرية العامة للجوازات، الوافدين المتغيبين عن العمل، بتعرضهم لتطبيق النظام إذا ما تم ضبطهم في أعمال أخرى أو لحسابهم الخاص.

وقال المقدم «طلال الشلهوب» المتحدث الرسمي للمديرية العامة للجوازات، إن عقوبة الوافد المتغيب عن العمل الذي يعمل لحسابه الخاص تصل إلى الغرامة 50 ألف ريال والسجن 6 أشهر والترحيل والمنع من دخول المملكة نهائياً، مبيناً أن هناك عقوبات ستطبق أيضاَ على القائمين بنقل أو تشغيل أو لتستر على المخالفين تصل إلى 100 ألف ريال والسجن 6 أشهر والترحيل إذا كان وافداً.