بالفيديو.. مستشفى ينقل مسن يعاني من كسور بالحوض في صندوق «وانيت» - صحيفة صدى الالكترونية

عادل الحربي(صدى):

أثار مقطع فيديو متداول لنقل مريض مسن يعاني من كسور بالحوض بمستشفى حوطة بمحافظة المجمعة بالرياض في صندوق سيارة «وانيت» غضب نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي، واصفين الطريق بالغير لائقة، متسائلين عن سبب لجوء المستشفى لتلك الطريقة في نقل المريض.

وأوضح المقطع قيام مجموعة من الأشخاص بتوصيل المريض إلى سيارة وانيت أمام مدخل المستشفى قبل وضعه داخل صندوق السيارة، فيما قيل إن إدارة المستشفى رفضت طلب أسرة المريض بنقله بواسطة سيارة الإسعاف إلى منزله مُكتفية بطاقم التمريض الذي ساعد في حمل المريض إلى صندوق الوانيت.