⁠⁠⁠⁠⁠مدني الطائف يسير فرق السلامة للوقوف على مستوى مياه السيول المحتجزة بالسدود - صحيفة صدى الالكترونية

عبدالعزيز القثامي(صدى):

سيرت إدارة الدفاع المدني بالطائف العديد من فرق السلامة للوقوف على مستوى المياه المحتجزة بعد ارتفاعها في 23 سد زراعيا وبخاصة في المحاور الغربية والجنوبية الغربية والجنوبية والتي تحتضن قطاعاً عريضاً من المزارع الممتدة على السلاسل الجبلية عبر مصاطب في اكتاف المنحدرات.

وتسهم هذه السدود في احتجاز كميات كبير من المياه، مما يرفع مستوى المياه الجوفية، والتي يعول عليها المزارعون في سقيا زراعاتهم المختلفة، وأقام الأهالي عدداً من السدود الترابية التي تساعدهم على حجز المياه، وبالتالي استخدامها في أعمال الري لفترة زمنية مقبلة.