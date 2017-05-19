السماح لإمبراطور اليابان بالتنازل عن العرش العام القادم - صحيفة صدى الالكترونية

طوكيو(صدى):

وافقت الحكومة اليابانية اليوم الجمعة، على تشريع يسمح للإمبراطور أكيهيتو، الذي تعرض لعدة مشكلات صحية في السنوات القلائل الماضية، بالتنازل عن العرش العام المقبل.

ومن الممكن أن يدخل مشروع القانون الذي سيعرض على البرلمان في وقت لاحق من اليوم، حيز التنفيذ في يونيو.

وأشار أكيهيتو إلى رغبته الواضحة في التنازل عن العرش في رسالة فيديو نادرة في أغسطس، لكن اليابان لم تشهد على مدى الـ200 عام الماضية تنازل إمبراطور عن عرشه، ولا تنص القوانين الحالية على ذلك.

يذكر أن التشريع قد تم تصميمه خصيصًا لأكيهيتو، وسوف يمنع أي إمبراطور في المستقبل من التخلي عن منصبه. ويتوقع أن يتنازل أكيهيتو عن عرشه في ديسمبر 2018، عندما يتم الإمبراطور عامه الـ 85.