إغلاق مجمع تجاري شهير بالمدينة بعد رصد مخالفات خطيرة - صحيفة صدى الالكترونية

نايف السالم(صدى):

أغلقت فرق الإشراق الوقائي في إدارة الدفاع المدني بالمدينة المنورة أمس، مجمع تجاري شهير، بعدما تم رصد 4 مخالفات وصفت بالخطيرة والمهددة لسلامة مرتادي المجمع، وتم إحالة المخالفات لهيئة النظر في المخالفات.

وقال العقيد خالد الجهني المتحدث الرسمي في مديرية الدفاع المدني بمنطقة المدينة المنورة، إن إغلاق المجمع كان بسبب وجود عدة مخالفات اشتملت على 4 ملاحظات هي إغلاق مخارج الطوارئ مع وجود سكن للعمالة بالموقع وتكدس البضائع في الممرات وإعاقة مسالك الهروب، مؤكدا أن الحملات التفتيشية التي تقوم بها فرق الإشراف الوقائي تهدف إلى كشف المخالفات التي تهدد الأرواح والممتلكات، ولن نتوانى في تطبيق الإجراءات النظامية في حق كل منشأة مخالفة، بحسب الوطن.