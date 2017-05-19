فريق طبي بمدينة الملك فهد الطبية ينقذ طفل اخترقت قطعتي خشب جمجته - صحيفة صدى الالكترونية

خالد الضبيبي(صدى):

تمكن فريق طبي بمدينة الملك فهد الطبية من إنقاذ طفل 3 سنوات، من المنطقة الشمالية، بعد اختراق قطعتي خشب فمه واستقرار إحداهما في تجويف الحلق والأخري في واحدة من فتحات الجمجمة واختراق الأوردة الرئسية لتستقر في الدماغ.

وقال الدكتور عبدالله العبيد، استشاري جراحة المخ والأعصاب، إن الطفل الذي كان يعاني آلاما شديدة، وصعوبة في حركة الرقبة، حول إلينا في مدينة الملك فهد الطبية، وأظهرت الفحوص أن الأوردة تأثرت بعد إصابتها بقطع الخشب التي كانت مستقرة في تجويف الحلق.

وأضاف أن الفريق الطبي إستخدم جهاز الملاحة العصبية في إزالة قطعتي الخشب، وأجرى أشعة مقطعية، للتأكد من ذلك، ونظرا لاختراق قاع الجمجمة ووريد وأعصاب رئيسية، أجرينا فحوصا أساسية من أشعة مقطعية بالصبغة، ثم قررنا إجراء أشعة مقطعية بالقسطرة حتى ندرس الأوعوية الدموية بشكل مفصل، وتمت الجراحة بالمنظار عن طريق الفم والأنف بجهد مشترك بين جرّاحي المخ والأعصاب ممثلا في الدكتور عبدالله العبيد، والأنف والأذن والحنجرة ممثلا في الدكتور فهد الفواز، والأشعة التداخلية العصبية ممثلا في الدكتور سلطان القحطاني، وغيرهم كثير من أعصاب الأطفال والتخدير والعناية المركزة، وبعد معرفة مكان انسداد الوريد الرئيسي نقل الطفل إلى غرفة العمليات، وتمت إزالة القطع الخشبية.