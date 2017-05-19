 بالفيديو.. 120000 نحلة ضيوف بالإكراه يعيشون بسقف غرفة الجلوس - صحيفة صدى الالكترونية

  • الجمعة 19

    مايو

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بالفيديو.. 120000 نحلة ضيوف بالإكراه يعيشون بسقف غرفة الجلوس

بالفيديو.. 120000 نحلة ضيوف بالإكراه يعيشون بسقف غرفة الجلوس
أماني الغامدي(صدى):

سماع صوت طنين النحل ليس أمراً مستغرباً، ولكن ما حدث ليزا أوهرموندت التي تقيم في مدينة ديكاتور في ولاية جورجيا هو عين العجب،فقبل شهرَين، سمعت  صوت طنين حول منزلها ولم تهتم كثيراً، لكنها اتصلت بصديقها الذي يعمل في تربية النحل وأطلعته على الأمر. فحضر إلى منزلها مع علبة لاصطياد النحل، أملاً في جذب بعض النحلات إلى داخلها، بحسب ما ذكره موقع ” سي بي سي نيوز “.

أصيبت أوهرموندت بدهشة عارمة عندما رأت الموظف في دائرة إزالة النحل في جورجيا، بوبي شايسون، يسحب من السقف خلية نحل طولها 185 سم، وتحمل أكثر من 50 كيلو جرام من العسل.

 


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