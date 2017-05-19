بالفيديو.. 120000 نحلة ضيوف بالإكراه يعيشون بسقف غرفة الجلوس - صحيفة صدى الالكترونية

أماني الغامدي(صدى):

سماع صوت طنين النحل ليس أمراً مستغرباً، ولكن ما حدث ليزا أوهرموندت التي تقيم في مدينة ديكاتور في ولاية جورجيا هو عين العجب،فقبل شهرَين، سمعت صوت طنين حول منزلها ولم تهتم كثيراً، لكنها اتصلت بصديقها الذي يعمل في تربية النحل وأطلعته على الأمر. فحضر إلى منزلها مع علبة لاصطياد النحل، أملاً في جذب بعض النحلات إلى داخلها، بحسب ما ذكره موقع ” سي بي سي نيوز “.

وحلقت نحو 200 نحلة حول أوهرموندت وصديقها وفشلت محاولاتهما لإخراج النحلات خارج المنزل.

هل يبدو الرقم كبيرا بعض الشيء؟ لكنه لا يذكر أمام عدد النحلات التي تم اكتشافها داخل سقف المنزل: كان هناك 120000 نحلة في خلية فوق غرفة الجلوس.

أصيبت أوهرموندت بدهشة عارمة عندما رأت الموظف في دائرة إزالة النحل في جورجيا، بوبي شايسون، يسحب من السقف خلية نحل طولها 185 سم، وتحمل أكثر من 50 كيلو جرام من العسل.