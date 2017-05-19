بالصور.. مظاهرات البرازيليين ضد «تامر» لاتزال مستمرة - صحيفة صدى الالكترونية

ريو دي جانيرو(صدى):

خرج آلاف البرازيليين فى مظاهرات حاشدة لليوم الثاني على التوالي، احتجاجا على الرئيس الجديد ميشال تامر، فيما حمل بعض المتظاهرين لافتات تنديد فى ريو دى جانيرو بعد اتهام الرئيس فى قضايا فساد.

ويحظى الرئيس البرازيلى المؤقت ميشيل تامر بسخط الشارع البرازيلى، وانهالت على حكومته المكونة من 24 وزيرا والتى لا تشمل أى امرأة ولا تتسم بالتنوع العرقى العديد من الانتقادات.

يذكر أن ميشيل تامر تولى الرئاسة بشكل مؤقت لمدة 180 يوما، وتصاعدت حدة التوتر فى البلاد بعد ظهور العديد من الأخبار الخاصة بتامر والتى تنذر بعدم استمراره فى الرئاسة على عكس ما هو كان يتوقع.