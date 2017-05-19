بالصور.. القبض على منفذ حادث الدهس بالـ«تايم سكوير» بنيويورك - صحيفة صدى الالكترونية

نيويورك(صدى):

قبضت شرطة نيويورك الأمريكية على قائد السيارة التي استخدمت فى حادث الدهس، ويدعى ريتشارد روخاس وهو من سكان نيويورك ويبلغ من العمر 26 عاما.

وذكرت الشرطة أنه اعتقل مرتين من قبل للقيادة وهو مخمور عامي «2008 و2015» كما ألقي القبض عليه الشهر الجاري بتهمة التهديد.

وصرح بيل دى بلاسيو رئيس بلدية نيويورك فى مؤتمر صحفى بالموقع إنه لا يوجد ما يشير إلى أن الحادث عمل إرهابى، وأعادت التقارير الأولية عن الحادث إلى الأذهان حوادث الدهس التى وقعت قبل أشهر فى بريطانيا وفرنسا وألمانيا وإسرائيل والسويد.

يذكر أن مقاطع التقطتها كاميرات أمنية أظهرت السيارة وهي تصدم مارة كانوا يسيرون قبل لحظات فى الممشى .