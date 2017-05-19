حاملة طائرات أمريكية تجري مناورات بمياه شبه الجزيرة الكورية - صحيفة صدى الالكترونية

واشنطن(صدى):

قال مصدر فى البنتاجون أن القوات البحرية الأمريكية أرسلت حاملة الطائرات ” رونالد ريجان ” إلى شبه الجزيرة الكورية نظراً لتفاقم الوضع مرة أخرى فى المنطقة، خاصة بعد الإطلاق الأخير للصواريخ البالستية من قبل كوريا الشمالية. وفقاً لما أعلنته «CNN»

وأضاف المصدر أن ” رونالد ريجان ” ستجري مناورات مع سفينة أخرى تابعة للقوات البحرية الأمريكية، ” كارل وينسون ” فى هذه المنطقة.

يذكر أن كوريا الشمالية قد أطلقت صباح يوم الأحد الماضى صاروخاً حلق لمدة 30 دقيقة ولمسافة 800 كيلو متر ووصل إلى ارتفاع 2000 كلم قبل أن يسقط فى بحر اليابان على بعد 400 كلم من شبه الجزيرة الكورية، دون أن يدخل المياه الإقليمية اليابانية.