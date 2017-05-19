بالصور..الأمير أحمد بن عبدالعزيز يفتتح مجمع عيادات الأمير سلطان التكافلي بالرياض - صحيفة صدى الالكترونية

حمود العنزي(صدى):

افتتح صاحب السمو الملكي الأمير أحمد بن عبد العزيز ،مجمع عيادات الأمير سلطان الصحي التكافلي بغرب الرياض كأول مشروع طبي لمؤسسة أحمد بن عبدالعزيز للتنمية الانسانية بتكلفة بلغت 48 مليون ريال وعلى مساحة أرض تجاوزت 7000 متر مربع.

وصرح سمو الأمير أحمد للصحفيين عن تطلع المؤسسة لتقديم خدمات خيرية تفيد المجتمع والعمل في النشاط الغير ربحي, لافتا النظر إلى أن المؤسسة قامت ببناء عدد من المساجد وتقديم الاعانات للطلبة في الدراسات .

وشجع سموه المقتدرين من أهل الخير أن يساهموا في مصلحة المجتمع , مؤكداً أن المجتمع بحاجة لذلك في جميع مناطق المملكة, وخاصة الجانب الخيري والإنساني ومساندة جهود الدولة في هذا الإطار.

وأشار سمو الأمير أحمد إلى أن أعمال المؤسسة سوف تشمل جميع مناطق المملكة متى ما توفرت الفرص المناسبة لذلك، بعد ذلك أزاح سمو الأمير أحمد فور وصوله مقر المركز الستار عن اللوحة التذكارية إيذاناً بالافتتاح ، بحضور صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز أمير منطقة الرياض , وصاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن سلطان بن عبدالعزيز الأمين العام لمؤسسة سلطان بن عبدالعزيز آل سعود الخيرية ، وصاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن أحمد بن عبدالعزيز .

وتفقد سموه أقسام وعيادات المجمع التي شملت المختبر والأشعة والطوارئ والأسنان والجراحة وطب الباطنة والأسرة والنساء والولادة والأطفال والقلب والجلدية والتجميل.

من جهته وصف الأمير فيصل بن بندر أمير منطقة الرياض مؤسسة أحمد بن عبدالعزيز للتنمية الإنسانية بأنها ذراع مهم في خدمة المجتمع في اي موقع وجدت , مشيدًا سموه بالتجهيزات التي يضمها المجمع .