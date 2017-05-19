مستشفيات بـ«بريدة» ترفض استلام جثة متحللة عثر عليها مواطنون - صحيفة صدى الالكترونية

سالم المطيري(صدى):

عثر مواطنون بـ«بريدة» على جثة متحللة وتوجهوا بها لمستشفيان لتسليمها وحفظها بثلاجة حفظ الموتى إلا أن المستشفيان رفضا استقبال واستلام الجثة.

واعتبرت المديرية العامة للشؤون الصحية بمنطقة القصيم أن تصرفهما صحيح وليست هناك أية مخالفة فيه.

ورفضت كل من مستشفى بريدة المركزي والمستشفى التخصصي استقبال الجثة بدعوى أن ثلاجتي حفظ الموتى لديهما لا تستقبلان الجثث المتعفنة والمتحللة، ليضطر بعدها من عثروا على الجثة إلى نقلها لمستشفى عيون الجواء، وفقاً لـ ” عكاظ “.

ومن جانبه أكد المتحدث الرسمي لصحة القصيم أحمد البلهان أن المستشفيين تصرفا بشكل صحيح؛ كون الوزارة حددت آليات استقبال الجثث التي مرت عليها فترة زمنية بحفظها في ثلاجة الموتى في مستشفى البكيرية إذا كانت الحالة في نطاق مدينة بريدة أو تحويلها إلى أقرب مستشفى إذا كانت خارجها.