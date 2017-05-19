روسيا خفضت إنتاج النفط بـ«300 ألف» برميل يومياً - صحيفة صدى الالكترونية

موسكو(صدى):

أعلنت روسيا على لسان وزير الطاقة ألكسندر نوفاك، أن مستوى تخفيض إنتاج النفط في بلاده وصل حاليًا إلى 300 ألف برميل يوميًا، تماشيًا مع ما تم التوصل إليه في اتفاقية فيينا.

وصرح نوفاك للصحفيين أمس الخميس ” لقد وصلنا في نهاية أبريل لـ300 ألف برميل يوميًا، وكان المتوسط لدينا بنهاية أبريل 260 ألف برميل يوميًا، لأنه في بداية أبريل كان حجم الخفض 200 ألف “.

يذكر أنه من المتوقع أن تتم مناقشة موضوع تمديد الاتفاق في الاجتماع الوزاري للجنة المراقبة على سير تنفيذ الاتفاق يوم 24 مايو الجاري، وفي اجتماع أوبك مع الدول المنتجة من خارج المنظمة بعد ذلك بيوم واحد.