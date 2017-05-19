 نار الحب تشعل النار بفستان الزفاف من أجل صورة - صحيفة صدى الالكترونية

  • الجمعة 19

    مايو

  1. الرئيسية
  2. منوعات
  3. نار الحب تشعل النار بفستان الزفاف من أجل صورة

نار الحب تشعل النار بفستان الزفاف من أجل صورة

نار الحب تشعل النار بفستان الزفاف من أجل صورة
نورة الشهري(صدى):

من أجل ليلة زفاف لا تنسى تسعى الفتيات -بشكل خاص- لإضافة كل ما يلزم من لمسات لوضع بصمة مميزة، إلا أن عروس بالغت في تمييز ليلة زفافها لكي تحصل على صور فريدة من نوعها لم يسبقها إليها أحد،فقررت إشعال النار في فستان زفافها أثناء ارتداءها له بجلسة التصوير التي تعقب الزفاف، .


الوسوم:, , ,

3 تعليقات

[ عدد التعليقات: 26544 ] نشر منذ 40 دقيقة

ياليت طفاية الحريق كانت خربانه ههههههههههه ,,

[ عدد التعليقات: 9 ] نشر منذ 26 دقيقة

العقل زينه

[ عدد التعليقات: 9 ] نشر منذ 25 دقيقة

سلامات

أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *