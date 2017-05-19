نار الحب تشعل النار بفستان الزفاف من أجل صورة - صحيفة صدى الالكترونية

نار الحب تشعل النار بفستان الزفاف من أجل صورة
من أجل ليلة زفاف لا تنسى تسعى الفتيات -بشكل خاص- لإضافة كل ما يلزم من لمسات لوضع بصمة مميزة، إلا أن عروس بالغت في تمييز ليلة زفافها لكي تحصل على صور فريدة من نوعها لم يسبقها إليها أحد،فقررت إشعال النار في فستان زفافها أثناء ارتداءها له بجلسة التصوير التي تعقب الزفاف، .
ابو محمد[ عدد التعليقات: 26544 ] نشر منذ 40 دقيقة
ياليت طفاية الحريق كانت خربانه ههههههههههه ,,
البلادي[ عدد التعليقات: 9 ] نشر منذ 26 دقيقة
العقل زينه
البلادي[ عدد التعليقات: 9 ] نشر منذ 25 دقيقة
سلامات