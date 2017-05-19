نار الحب تشعل النار بفستان الزفاف من أجل صورة - صحيفة صدى الالكترونية

نورة الشهري(صدى):

من أجل ليلة زفاف لا تنسى تسعى الفتيات -بشكل خاص- لإضافة كل ما يلزم من لمسات لوضع بصمة مميزة، إلا أن عروس بالغت في تمييز ليلة زفافها لكي تحصل على صور فريدة من نوعها لم يسبقها إليها أحد،فقررت إشعال النار في فستان زفافها أثناء ارتداءها له بجلسة التصوير التي تعقب الزفاف، .