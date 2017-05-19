الربيعان يعلن خطة إدارة المرور أثناء القمة الإسلامية الأمريكية - صحيفة صدى الالكترونية

حمود العنزي(صدى):

شدد العقيد طارق الربيعان المتحدث الرسمي للإدارة العامة للمرور ،على الاهتمام الكبير الذي توليه وزارة الداخلية للحفاظ على إنسيابية حركة المرور أثناء انعقاد القمة العربية الإسلامية الأمريكية يومي السبت والأحد المقبلين بمدينة الرياض.

وأوضح أن الطرق الرئيسية التي قد تشهد إغلاقاً جزئياً خلال حركة الوفود المشاركة بالقمة تشمل الطرق المؤدية إلى مطار الملك خالد الدولي ومطار قاعدة الملك سلمان الجوية، مبيناً أن تأثر بعض الطرق بحركة مواكب الوفود سيكون غالباً أثناء فترة ما بعد الظهر.

وأضاف أنه ستكون هناك طرق وتحويلات بديلة وسط الرياض، ولا سيما طريق الملك عبدالعزيز وطريق خريص، خصوصاً بعد مخرج 13، وطريق العروبة، وشارع الأحساء. كما أن ” كل الطرق الدائرية بالمدينة ستكون سالكة، ولن تتأثر بحركة الوفود المشاركة خلال هذين اليومين “.