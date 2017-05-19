بالفيديو.. مٌشاجرة بالأيدي بين مٌمرضة وجراح داخل غرفة عمليات - صحيفة صدى الالكترونية

وكالات(صدى):

شهدت مستشفى بمقاطعة ” خنان ” وسط الصين ، مشاجرة عنيفة بين جراح وممرضة داخل غرفة عمليات .

وأظهر مقطع الفيديو الذي وثقته كاميرا المراقبة، مشادة كلامية بين الطبيب والممرضة، ثم خلع الأخير قفازاته من يديه وألقاها على وجه الممرضة، بعد ثوانٍ من إجراء عملية جراحية لمريض ومغادرته غرفة العمليات ، وقامت الممرضة بتوجيه صفعة للجراح، قابلها بعدة لكمات قوية أسقطتها أرضًا، حيث تدخل الأطباء والممرضون في المستشفى لفض العراك بين الجراح والممرضة.

وقال شهود في المستشفى إن الجراح اتهم الممرضة بانتهاك البروتوكول خلال العملية، ما أدى لاندلاع الشجار بينهما.