طعن اثنين من عناصر الأمن الإيطالي بمحطة قطار ميلانو - صحيفة صدى الالكترونية

طعن اثنين من عناصر الأمن الإيطالي بمحطة قطار ميلانو
صرحت متحدثة باسم الشرطة الإيطالية، بتعرض اثنين من أفراد الشرطة والجيش في محطة القطارات الرئيسية بميلانو، للطعن على يد مجهول.
وأفادت المتحدثة أن الشرطة لا تتعامل مع الواقعة باعتبارها هجومًا إرهابيًا، قائلة ” لا نعتقد في الوقت الراهن أن هذه هي الفرضية التي ينبغي بحثها “.
وأوضحت أن الشرطة تجري التحريات اللازمة وأنها احتجزت مشتبهًا به وهو من مواليد ميلانو. واستخدم المهاجم سكينًا عندما اقترب منه الاثنان وطلبا منه الاطلاع على بطاقة هويته.
وطني الحبيب[ عدد التعليقات: 167 ] نشر منذ 39 دقيقة
لا تتسرعون وتقولون مش إرهاب راح تجيكم الفزعة من المهايطية الخراطين ويقولون هذا نحن من قام بها اللي هم ماغيرهم داعش كل ماحصلت جريمة أو قتل تبنوها وهم محاصرين في العراق و ف سوريا . اضروا بالمسلمين وسمعة الاسلام .