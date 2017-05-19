مقتل قيادياً حوثياً بعد غارة لمقاتلات التحالف العربي بتعز - صحيفة صدى الالكترونية

فهمي محمد(صدى):

لقي قيادي ينتمي لجماعة الحوثي مصرعه اليوم إثر غارة ناجحة لمقاتلات التحالف العربي، في محافظة تعز جنوب صنعاء.

وأعلن المركز الإعلامي لقيادة محور تعز في حسابه على موقع التواصل الاجتماعي ” فيسبوك ” ، إن القيادي الحوثي شهاب العزي العشملي، المكنى بـ (أبو حرب العشملي) قُتل إلى جانب عناصر تابعة للحوثيين بعد غارة جوية لمقاتلات التحالف العربي على دورية عسكرية أمام محكمة البرح، غرب تعز.

كما شنت المقاتلات أيضاً غارات أخرى استهدفت مواقع للحوثيين والقوات الموالية للمخلوع علي عبدالله صالح في شمال منطقة مقبنة، غربي تعز.

جدير بالذكر أن مقاتلات التحالف العربي، بقيادة السعودية، تواصل توجيه ضرباتها الجوية على مواقع الحوثيين وقوات صالح في اليمن منذ أكثر من عامين بناء على طلب الرئيس اليمني عبدربه منصور هادي ، لاستعادة شرعية البلاد بعد الانقلاب الذي يقوده الحوثيون، مخلفة خسائر مادية وبشرية كبيرة في صفوفهم.