فتاة تطعن خطيبها السابق بعدما تركها وخطب ابنة عمه - صحيفة صدى الالكترونية

نورة الشهري(صدى):

أقدمت فتاة بقرية الواسطى التابعة لمركز الفتح بمحافظة أسيوط في مصر ، على طعن خطيبها السابق بعدما فسخ خطوبته منها وتقدم لخطبة ابنة عمه.

تعود الواقعة عندما تلقى اللواء عاطف قليعى، مساعد وزير الداخلية مدير أمن أسيوط، إخطارًا من المقدم محمد فراج رئيس مباحث مركز شرطة الفتح، يفيد بوصول بلاغ بإصابة “ر. م. أ” عامل فى محل بيع أقمشة بطعن نافذ بالبطن، على يد فتاة، أثناء تواجده بالمحل، ولاذت بالفرار، وتم نقله لمستشفى أسيوط الجامعى لتلقى العلاج.

وكشف تحريات المباحث، أن مرتكب الواقعة فتاة تدعى “ر. ج. م”، خطيبته السابقة بعد أن انتظرته أمام محل عمله، وفور وصوله ضربته بطعنتين بسكين كان بحوزتها، عقب فسخ ارتباطه بها وخطبة ابنة عمه.