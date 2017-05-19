1,4 مليون قاصر أوروبي يعانون من السمنة - صحيفة صدى الالكترونية

1,4 مليون قاصر أوروبي يعانون من السمنة
دراسة لمنظمة الصحة العالمية كشفت أن السمنة تؤثر على حياة أكثر من 1.4 مليون قاصر في أوروبا وأرجعت المنظمة أن السبب الرئيسي يعود إلى إهمال الرياضة.
وأصدرت المنظمة تحذيراً – في دراسة أجريت على الفترة من 2002 إلى 2014 وقدمتها في المؤتمر الأوروبي للسمنة الذي تستضيفه مدينة بورتو البرتغالية – من تزايد الإصابة بالسمنة بين المراهقين والسلوكيات المتعلقة بإهمال الرياضة في أوروبا موضحة أن نسبة إصابة المراهقين بالسمنة مرتفعة في دول جنوب أوروبا حيث سجلت 6.5% باليونان و5.1% بكرواتيا و5% في البرتغال و4.7% في إسبانيا وإيطاليا في المقابل كانت النسبة منخفضة في الدنمارك (2.3%) وهولندا (2.3%) وأوكرانيا (2.4%) وسويسرا (2.6%) والنرويج (2.8%).
يذكر أن المؤتمر الأوروبي للسمنة بدأ اليوم الأربعاء ويستمر حتى السبت القادم ويشارك فيه خبراء من جميع أنحاء العالم لمناقشة آثار السمنة على الاطفال والبالغين وأهمية الرياضة.
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