1,4 مليون قاصر أوروبي يعانون من السمنة - صحيفة صدى الالكترونية

مدريد(صدى):

دراسة لمنظمة الصحة العالمية كشفت أن السمنة تؤثر على حياة أكثر من 1.4 مليون قاصر في أوروبا وأرجعت المنظمة أن السبب الرئيسي يعود إلى إهمال الرياضة.

وأصدرت المنظمة تحذيراً – في دراسة أجريت على الفترة من 2002 إلى 2014 وقدمتها في المؤتمر الأوروبي للسمنة الذي تستضيفه مدينة بورتو البرتغالية – من تزايد الإصابة بالسمنة بين المراهقين والسلوكيات المتعلقة بإهمال الرياضة في أوروبا موضحة أن نسبة إصابة المراهقين بالسمنة مرتفعة في دول جنوب أوروبا حيث سجلت 6.5% باليونان و5.1% بكرواتيا و5% في البرتغال و4.7% في إسبانيا وإيطاليا في المقابل كانت النسبة منخفضة في الدنمارك (2.3%) وهولندا (2.3%) وأوكرانيا (2.4%) وسويسرا (2.6%) والنرويج (2.8%).

يذكر أن المؤتمر الأوروبي للسمنة بدأ اليوم الأربعاء ويستمر حتى السبت القادم ويشارك فيه خبراء من جميع أنحاء العالم لمناقشة آثار السمنة على الاطفال والبالغين وأهمية الرياضة.