مبعوث كوريا الجنوبية للصين يجري مباحثات قبل القمة الرئاسية - صحيفة صدى الالكترونية

مبعوث كوريا الجنوبية للصين يجري مباحثات قبل القمة الرئاسية
بعث الرئيس الرئيس الكورى الجنوبى مون جيه -إن بمبعوث خاص إلى الصين، الخميس، لإجراء محادثات حول القمة المرتقبة بين رئيسي الدولتين.
وقال مسئول مكتب الرئاسة فى سول ” تشيونج وا داى ” ، أن جدول الأعمال الخاص بالمبعوث الخاص «لى هيه تشان»، يركز فى أولوياته على الخلاف بين سول وبكين حول نشر نظام الدفاع الصاروخى الأمريكى (ثاد) فى كوريا الجنوبية.. وذلك وفق وكالة أنباء «يونهاب».
وعقد لى هيه أولا اجتماعاً مع وزير الخارجية الصينى «وانج يى» بعد وصوله إلى العاصمة الصينية، حيث تبادلا الآراء..حيث قال المبعوث للوزير وانج، ” كلفني الرئيس مون عقد ما يكفى من المحادثات والتبادلات فى هذه الزيارة حتى تتمكن كوريا الجنوبية والصين من بناء شراكة تعاونية شاملة “.
وذكر وانج أن الصين تأمل فى أن تعيد إدارة الرئيس مون العلاقات إلى مسار جيد عقب قرار كوريا الجنوبية العام الماضى بنشر ثاد على أراضيها.
عبد من عباد الله[ عدد التعليقات: 219 ] نشر منذ 19 دقيقة
اسال الله العلي العظيم باسماءه الحسنى وبصفاته العلى من له نزولا يليق بجلال الله وبعظمته وفي هذا الجزء من الليل في آخر جزء منه وفي الشهر الذي ترفع فيه أعمال العباد ان يمن علي بفرح قيام الحرب النوويه لا شيء ياالهي يفرحني مثله وأن تتوفاني وانت عني ياربي راض غير غضبان إلهي في هذا الوقت المتأخر من اليل أسألك ياربي ان تدمر وتهلك من كان السبب ربي اجعل هذه السنه سنة حرب لا سنة سلم فيارب لا يشفي غليل صدري إلا هذا الأمر يارب سرني بقيام الحرب والله لا شيء من نعيم الدنيا ومتاعها الزاءل يرضيني والله لا يسكن لي خاطر ولا يهدأ لي بال إلا اذا قامت هذه الحرب فيارب اجعلها حربا نوويه تأكل الأخضر واليابس والحمد لله إلى الآن الوضع مطمءن والامور لا تبشر بالسلم وإنما الحرب ولا شيء غير الحرب فياترى هل تكون نوويه ام غير ذلك هذه بإذن المولى ما تسفر عنه الأيام القادمه والا يام حبلى بكل ماهو جديد