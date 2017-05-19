مبعوث كوريا الجنوبية للصين يجري مباحثات قبل القمة الرئاسية - صحيفة صدى الالكترونية

بعث الرئيس الرئيس الكورى الجنوبى مون جيه -إن بمبعوث خاص إلى الصين، الخميس، لإجراء محادثات حول القمة المرتقبة بين رئيسي الدولتين.

وقال مسئول مكتب الرئاسة فى سول ” تشيونج وا داى ” ، أن جدول الأعمال الخاص بالمبعوث الخاص «لى هيه تشان»، يركز فى أولوياته على الخلاف بين سول وبكين حول نشر نظام الدفاع الصاروخى الأمريكى (ثاد) فى كوريا الجنوبية.. وذلك وفق وكالة أنباء «يونهاب».

وعقد لى هيه أولا اجتماعاً مع وزير الخارجية الصينى «وانج يى» بعد وصوله إلى العاصمة الصينية، حيث تبادلا الآراء..حيث قال المبعوث للوزير وانج، ” كلفني الرئيس مون عقد ما يكفى من المحادثات والتبادلات فى هذه الزيارة حتى تتمكن كوريا الجنوبية والصين من بناء شراكة تعاونية شاملة “.

وذكر وانج أن الصين تأمل فى أن تعيد إدارة الرئيس مون العلاقات إلى مسار جيد عقب قرار كوريا الجنوبية العام الماضى بنشر ثاد على أراضيها.