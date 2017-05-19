الهلال الأحمر يسعف 25 حالات من الجماهير في مباراة الهلال والاهلي - صحيفة صدى الالكترونية

نواف السالم(صدى):

أوضح المتحدث الرسمي، بمحافظة جدة، عبد الله أبوزيد لـ ” أنه انطلاقًا من حرص الإدارة العامة لهيئة الهلال الأحمر السعودي بمحافظة جدة، على توفير خدمات إسعافية تزامنًا مع الأحداث الرياضية، حيث شاركت هئية الهلال الأحمر السعودي بمحافظة جدة خلال لقاء مباراة الهلال و الاهلي ضمن نهائي كأس دوري خادم الحرمين الشريفين ب(15) فرقة إسعافية (12) متطوع لمباشرة أي حالات مرضية أو إصابات أثناء المباراة حيث باشرت الفرق الإسعافية 25 حالة تم علاج 21 منها داخل نقاط التجمع بالملعب، و نقل 4 حالات إلى مجمع الملك عبدالله الطبي بجدة وحالة الى مستشفى عرفان،

, وقد شاركت الهيئة بفريق عمل متكامل لتغطيه هذا الحدث يرأسه مدير عام ادارة هيئة الهلال الاحمر السعودي بالمحافظة .

وبعد انتهاء المباراة، تمركزت الفرق خارج الملعب بالاضافة تمركز الفرق الاسعافية لمراكز اسعاف طيبة وابحر وذهبان والنعيم على الكباري والطرق المحيطة لملعب الجوهرة.