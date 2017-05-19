مساجد الرياض تخصص خطبة الجمعه عن آفة المخدرات - صحيفة صدى الالكترونية

سعيد العجل(صدى):

كلف فرع وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد بمنطقة الرياض أئمة وخطباء الجوامع والدعاة والوعاظ بمنطقة الرياض بتناول آفة المخدرات والتحذير من مخاطرها وآثارها السيئة على أفراد المجتمع،وذلك في خطبهم اليوم الجمعة، بمساجد وجوامع منطقة الرياض والمحافظات والمراكز التابعة لها.

وطالب المدير العام لفرع الوزارة بمنطقة الرياض الشيخ عبدالله بن عبدالعزيز الناصر ــ في تعميمه الذي جاء بناء على توجيهات معالي نائب الوزير الدكتور توفيق بن عبد العزيز السديري ــ الأئمة والخطباء والدعاة بتكثيف الحديث عن المخدرات، وأخطار وآثارها السلبية على أفراد المجتمع، ولا سيما فئة الشباب المستهدفة أكثر من غيرها من قبل تجار المخدرات ومروجيها، وتحذير أولياء الأمور من أخطار هذه الآفة التي تهدد الأسر المسلمة.

وأكد الناصر أهمية دور المنبر، ومسؤولية من يعتليه في توعية المجتمع، وبذل الأسباب الإرشادية الناجعة للتصدي لخطر المخدرات الداهم وشرها المستطير التي يهدد المجتمعات المسلمة.

يشار إلى أن وزارة الشؤون الإسلامية تواصل العمل مع اللجنة الوطنية للتوعية بأضرار المخدرات ” نبراس ” من خلال فروعها ومكاتبها المتنوعة بمختلف مناطق المملكة، من خلال عقد المحاضرات والندوات واللقاءات العلمية؛ للتوعية بأضرار المخدرات على الفرد والجماعة.

الجدير بالذكر أن وزارة الداخلية قد أعلنت في شهر شعبان الجاري عن ضبط أكثر من (21) مليون قرص من أقراص الكبتاجون, و(199) طن مخدر من الحشيش, و(219) كجم كوكايين , و(22) كجم مخدر الشبو, ويتضح من ذلك استهداف الأعداء لبلادنا وشبابنا.