حافلة نادي الأهلي تغادر بدون «جروس» - صحيفة صدى الالكترونية

محمد بن شقيه(صدى):

رصد عدد من المغردين مغادرة الحافلة المخصصة لنقل لاعبي النادي الأهلي دون أن يرافقها مدرب الفريق جروس ،بعد نهاية المباراة النهائية التي جمعت الأهلي والهلال على نهائي كأس خادم الحرمين الشريفين ، وانتهت لصالح الهلال، حيث أظهرت عدة مقاطع فيديو المدرب وهو يسير على قدميه خارج الملعب.

بعض الجماهير تساءلت عن ترك المدرب في محيط الملعب دون اصطحابه ، وذهبت التفسيرات إلى أنها رسالة توحي بأن إدارة النادي قررت الاستغناء عن المدرب بعد فشله هذا الموسم في تحقيق أي بطولة للنادي.