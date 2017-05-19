الجزائر تعلن النتائج النهائية لأنتخاب أعضاء المجلس الشعبي الوطني  - صحيفة صدى الالكترونية

أعلن المجلس الدستوري اليوم الخميس عن النتائج النهائية لانتخاب أعضاء المجلس الشعبي الوطني الذي جرى يوم 4 مايو الجاري و ذلك بعد دراسة الطعون.

وبقي حزب جبهة التحرير الوطني في المركز الاول بحصوله على 161 مقعد في المجلس الشعبي الوطني القادم متبوعا بالتجمع الوطني الديمقراطي ب100 مقعد ثم تحالف حركة مجتمع السلم الذي أصبح يحوز على 34 مقعدا بعد إضافة مقعد اخر له.

وإثر النتائج النهائية التي أعلن عنها المجلس الدستوري بعد دراسته للطعون، يصبح أيضا في رصيد تجمع أمل الجزائر 20 مقعدا بدل 19 أما الجبهة الوطنية الجزائرية فقد استرجعت مقعدها الوحيد الذي فقدته إثر اعلان النتائج المؤقتة للمجلس.

كما تبين النتائج النهائية للمجلس الدستوري من جهة أخرى، أن عدد الناخبين المصوتين في الانتخابات التشريعية بلغ 8.225.123 فيما بلغت نسبة المشاركة 35،37 بالمائة. كما بلغ عدد الأوراق الملغاة قد بلغ 1.778.373 مقابل 6.446.750 صوت معبر عنه.

هذا وتنطلق اشغال المجلس الشعبي الوطني الجزائري بتشكيلته الجديدة يوم الثلاثاء المقبل.