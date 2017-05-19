فرناندو توريس يتمنى مواصلة اللعب مع اتليتكو مدريد - صحيفة صدى الالكترونية

نواف السالم(صدى):

أكد فرناندو توريس مهاجم نادي أتلتيكو مدريد الإسباني، والذي ينتهي عقده مع الفريق في يونيو المقبل، أنه يتمنى مواصلة اللعب مع ناديه لعدة سنوات قادمة.

وقال توريس (33 عاما)، خلال احتفال أقيم اليوم الخميس، في مدريد بمناسبة تقديمه لأحد الكتب الجديدة، ” إن الجميع يعرف جيدا أن رغبتي هى أن أرتدي قميص هذا النادي لسنوات أخرى قادمة.. إن إدارة النادي تعرف هذا الأمر، والأمر الآن بيديها ” .

يذكر أن اللاعب الإسباني المخضرم كان قد نشأ في صفوف اتليتكو مدريد حيث لعب له عدة مواسم قبل أن ينتقل إلى صفوف ليفربول الإنجليزي في صيف 2007 ليبدأ في التوهج مع فريق ” الريدز ” على مدار أربع سنوات خاض خلالها 142 مباراة وسجل 81 هدفا.

غير أن توريس عاد مجددا لصفوف الأتلتي في موسم 2014 / 2015 بعد أن لعب لفترات قصيرة لتشيلسي الإنجليزي وميلان الإيطالي غير أنه لم يتمكن من إثبات جدراته مع الناديين.