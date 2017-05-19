«معصوم» يدعو رجال الأعمال العراقيين والأردنيين لتعزيز التعاون - صحيفة صدى الالكترونية

عمان(صدى):

أكد الرئيس العراقي فؤاد معصوم، حرص الحكومة العراقية على تأمين المنافذ الحدودية بين العراق والأردن والطريق الدولي الواصل بينهما، وتنفيذ المشاريع النفطية وأنبوب النفط من العراق إلى ميناء العقبة، لافتا إلى أهمية تطوير وتعزيز العلاقات بين البلدين في مختلف المجالات.

ودعا معصوم – خلال لقائه بعمان مساء اليوم الخميس رجال الأعمال العراقيين والأردنيين لبحث تعزيز العلاقات الاقتصادية بين البلدين؛ لا سيما على المستوى الحكومي والقطاع الخاص – رجال الأعمال من البلدين لتعزيز التعاون في المجال الاقتصادي ولتحقيق الازدهار والتقدم بينهما، منوها بدورهم المهم في هذا المضمار.

ومن جانبه، أكد وزير الصناعة والتجارة والتموين الأردني يعرب القضاة، ضرورة تعزيز وتقوية قنوات الاتصال مع كافة الفعاليات الاقتصادية في العراق، مشيرا إلى أن المستثمرين والاستثمارات العراقية تحظى بتقدير عال على جميع المستويات، ويتم التعامل معهم في الأردن كشركاء استراتيجيين.

وشدد القضاة على أهمية تفعيل التعاون الاقتصادي بين البلدين وفتح منفذ ” طريبيل ” الحدودي وتنشيط حركة التجارة البرية لتعزيز التعاون بين البدلين في مختلف المجالات.

بدوره، أشار وزير الطاقة والثروة المعدنية الأردني الدكتور إبراهيم سيف إلى أهمية تنفيذ أنبوب النفط الذي يبدأ في البصرة وينتهي في ميناء العقبة، واصفا المشروع بـ ” الاستراتيجي ” للبلدين، والذي سيفتح المجال أمام العراق بزيادة صادراته من النفط إلى الأسواق العالمية بواقع مليون برميل يوميا عبر ميناء العقبة.

ومن جانبها، أكدت السفيرة العراقية لدى الأردن صفيه السهيل؛ حرص الحكومة العراقية على تعزيز العلاقات الاقتصادية والاستثمارية مع الأردن وتوسيع آفاق التعاون المشترك بين الجانبين وعلى كافة الأصعدة.