 مصريون يتداولون صورة يد عامل متدلية من سيارة نقل أثاث.. و الشرطة تكشف السر - صحيفة صدى الالكترونية

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مصريون يتداولون صورة يد عامل متدلية من سيارة نقل أثاث.. و الشرطة تكشف السر

مصريون يتداولون صورة يد عامل متدلية من سيارة نقل أثاث.. و الشرطة تكشف السر
القاهرة(صدى):

تداول ناشطون مصريون على مواقع التواصل الاجتماعي ،صورة ليد عامل متدلية من سيارة نقل أثاث،مرجحين انه قتيل يحاول قائد السيارة إخفاء جثته.

وتفاعلت الجهات الأمنية المصرية مع شكوك رواد مواقع التواصل، وحققوا في الأمر وتبين أنه يوجد عامل في الصندوق الخلفي للسيارة يقوم بتثبيت قطع الأثاث الموجودة بالصندوق حتى لا تتحرك.

وداهمه النوم لشدة الحرارة ووجوده بصندوق مغلق أخرج يده من الصندوق وهو نائم حتى يسمح للهواء بالدخول للصندوق.

 


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