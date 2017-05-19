قوات الحشد الشعبي العراقي تحرر قاعدة جوية من مسلحي " داعش " - صحيفة صدى الالكترونية

بغداد(صدى):

تمكنت قوات الحشد الشعبي العراقي، من السيطرة على القاعدة الجوية سهل سنجار ( تقع على بعد نحو 65 كيلو متر من الحدود العراقية الغربية مع سوريا ) من مسلحي تنظيم ” داعش ” وهو ما يعطيها موطئ قدم إستراتيجي في الصحراء الواقعة بغرب العراق، بينما تتقدم نحو الحدود السورية.

وقال كريم النوري، القيادي في منظمة بدر، إحدى فصائل الحشد الشعبي في تصريحات أوردتها قناة ” روسيا اليوم ” – اليوم الخميس- إنه بعد تأهيل القاعدة الجوية ستصبح مهمة لقوات الحشد ومهبطا للطائرات العراقية لنقل السلاح والمقاتلين ” .

ومن جهة أخرى .. قالت وسائل إعلام سورية رسمية، إن فالح الفياض رئيس هيئة الحشد الشعبي ومستشار الأمن الوطني العراقي في حكومة حيدر العبادي، التقى الرئيس السوري بشار الأسد في دمشق، وناقش معه التعاون العسكري الوثيق ضد ” داعش ” على الحدود بين البلدين.

ونقل المستشار فياض للرئيس الأسد رسالة شفهية من العبادي، تضمنت التأكيد على أهمية الاستمرار في تعزيز التعاون القائم بين سوريا والعراق في حربهما ضد التنظيمات الإرهابية، وخصوصا ما يتعلق بتنسيق الجهود في محاربة تنظيم ” داعش ” على الحدود المشتركة بين البلدين.