«المدرع» يطالب بعدم زيادة مكبرات الصوت الخارجية لمساجد الطائف - صحيفة صدى الالكترونية

عبدالعزيز القثامي(صدى):

طالبت إدارة المساجد بمحافظة الطائف، اليوم الخميس، منسوبي المساجد والجوامع بعدم زيادة مكبرات الصوت الخارجية عن أربعة مكبـرات خلال شهر رمضان، مع ضبط درجة الصوت لتلافي أي تشويش على المساجد الأخرى وإلقاء الدروس لتوعية الناس حيال الصيام وأهميته.

ووجهة الإدارة، الأئمة، والمؤذنين، وخدم المساجد بعدم التغيـب في شهر رمضان، لأن واجبهم عظيم في هذا الشهر المبارك، وكذلك فتح المساجد طوال اليوم لإتاحة الفرصة للمصلين للمكوث فيها للعبادة والذكر ومراعاة التقيـد بمواعيد الأذان حسب تقويم أم القرى، وأن يكون أذان صلاة العشاء بعد أذان صلاة المغرب بساعتين،

جاء ذلك خلال لقاء عقده مدير عام إدارة المساجد بمحافظة الطائف الشيخ عبدالعزيز بن بخيت المدرع، وبحضور مساعده الشيخ بـدر بن علي العتيـبي بفريق العمل المكلف بالمرابطة خلال شهر رمضان المبارك، وذلك لمتابعة الجوامع، والمساجد، والمواقيت، والمصليات، للاستعداد للشهر الكريم.