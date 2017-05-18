الأندية السعودية تبارك للهلال فوزه بكأس خادم الحرمين - صحيفة صدى الالكترونية

ماجد محمد(صدى):

قدمت الأندية السعودية التهاني للنادي الهلال بعد فوزه بلقب كأس خادم الحرمين الشريفين على حساب النادي الاهلي في اللقاء الذي اقيم على ملعب الجوهرة المشعة بجدة والذي انتهى بثلاث أهداف مقابل هدفين.

وغرد حساب نادي القادسية على شبكة تويتر : القادسية يهنئ الأشقاء في الهلال إدارة ومنسوبين و جماهير بمناسبة تحقيقهم كأس خادم الحرمين الشريفين.

وكتب حساب التعاون : التعاون يُبارك لنادي الهلال تحقيق كأس خادم الحرمين الشريفين “ حفظه الله ”

وقال الرائد : يتقدم مجلس إدارة الرائد بالتهنئة لنادي الهلال الشقيق بمناسبة تحقيقه كأس خادم الحرمين الشريفين 2017م.

وقال حساب الفيصلي : الفيصلي يهنئ الهلال بمناسبة تحقيق الفريق الأول لكرة القدم بطولة كأس خادم الحرمين الشريفين.