⁠⁠⁠⁠⁠الصاعدي أول ممرضة تحصل على جائزة عالمية في الشرق الأوسط - صحيفة صدى الالكترونية

نايف السالم(صدى):

عرضت الشؤون الصحية بمنطقة المدينة المنورة ممثلة بإدارة مجمع الأمل للصحة النفسية ،قصة الممرضة سعاد الصاعدي أثناء تكريمها من قبل ، بجائزة ديزي العالمية، كأول ممرضة تحصل على الجائزة في الشرق الأوسط للمستشفيات النفسية.

وتعود تفاصيل قصة إنقاذ المريضة من الانتحار، بعد إصابتها بحالة اكتئاب شديدة إثر وفاة والدها، حيث كانت الصاعدي تعمل مشرفة للطوارئ حينها، ونشأت بينها وبين المريضة علاقة وثيقة أثناء مراجعة المريضة للطوارئ.

وفي أثناء مراجعة المريضة برفقة شقيقها هربت من الطوارئ متوجهة إلى سطح المبنى لإلقاء نفسها.

وأسرعت الممرضة ” الصاعدي ” وراء المريضة لتقوم باحتضانها قبل أن تقوم بإلقاء نفسها، في مشهد إنساني، لتمنع المريضة من قتل نفسها،لتتراجع المريضة عن الانتحار، وتمارس حياتها بشكل طبيعي بعد أن تعافت واستكملت حياتها التعليمية.