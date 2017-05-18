بالفيديو.. سعوديون من كافة الاعمار يرحبون بترامب - صحيفة صدى الالكترونية

عادل الحربي(صدى):

أظهر مقطع فيديو نشرته السفارة الأمريكية في المملكة اليوم ( الخميس ) حفاوة وترحيب السعوديين بالرئيس الأمريكي دونالد ترامب.

ويظهر في المقطع ترحيب سعوديين من كافة الاعمار فالأطفال رفعوا العلم السعودي إلى جانب الأمريكي مرحبين بترامب،متمنيين له قضاء وقت ممتع في المملكة.

ونشر أخرون صور للرئيس الأمريكي مع خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، وأخرى من استقباله لولي ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان في واشنطن أثناء الزيارة الأخيرة.