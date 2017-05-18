⁠⁠⁠⁠⁠أنخفاض أسعار المواشي البلدي في صبيا والمستورد ينعش السوق - صحيفة صدى الالكترونية

شائع عداوي(صدى):

تشهد أسواق المواشي من الماعز والضأن في جازان انخفاضا ملموسا في الأسعار نتيجة لكثرة العرض وقلة الطلب.

تجولت صدى في سوق صبيا ،والتقت عدد من الباعة وتجار الماشية ،حيث يقول المواطن احمد مرعي حضرت بعدد من الضأن ولكن تفاجأت بانخفاظ الأسعار وقلة الطلب الأمر الذي كبد مربي الماشية خسائر مادية فادحة ،حيث وصل سعر الرأس الكبش الى 600 ،وسعهره سابقا يصل اكثر من ألف ريال وسعر الضأن الانثي مع ولدها 300 بيمنا سعرها سابقا ألف ريال.

ويقول التاجر علي قاسم، توقفت حركة البيع والشراء، ونحن الأن نشتري ونربيها للمواسم كالحج ورمضان وأستغل الجزارين أنخفاظ الأسعار ويشترون وبعد الذبح يبيعون الكيلو ٨٠ ريال اي يكسبون أضعاف في ظل غياب البلدية.

ويضيف المواطن احمد حربي ،بقوله نحن نربي الماشية ونخسر قيمة أعلاف وشعير وعند البيع لانصل لتكلفة ماأنفقناه عليها أما التجار فيشترون الأن بالرخيص وفي المواسم يبيعوها بمكاسب.

وأكد كلا من احمد اليامي ومحمد عداوي ونايف عداوي بأن سوق المواشي هذه الأيام يواجه أنخفاض كبير في الأسعار مع قلة الطلب خاصة أسعار الانثي من الضأن، بينما الخرفان فاسعارها معقولة مضيفين بأن هناك مواشي تأتي مستورة من الصومال وغيرها وهذه أسعارها منخفظة وتسمي ” سواكن ” ويقبل عليها الجزارين لرخصها وذبحها وبيعها على انها بلدي وسعر الكيلو يصل الى70 ريال ،وهذه ساهمت في انخفاض أسعار مواشينا البلدي مما كبدنا خسائر فادحة ،مطالبين الجهات المعنية بالتدخل.

ويقول التاجر علي عطية ارتفاع أسعار البلدي ساهم في الإقبال على المستورد ،ومربي البلدي يخسر كثيراً من أعلاف وشعير وعمال مما أدى الى هجر هذه المهنة.