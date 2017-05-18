بالفيديو ..الجدعان: بحلول عام 2030 لن نهتم بأسعار النفط - صحيفة صدى الالكترونية

نايف السالم(صدى):

قال وزير المالية محمد الجدعان خلال مقابلة مع شبكة CNN الأمريكية أن المملكة لن تتأثر إن وصل سعر برميل النفط إلى 40 دولاراً في عام 2020، وذلك بموجب خطة التحول الوطني،لأنها ملتزمة بالعمل على تنويع مواردها الاقتصادية، وتقليص اعتمادها على النفط.

وأضاف الجدعان أنه بحلول عام 2030 لن تهتم حتى إذا كان سعر النفط صفراً.

وعن إيقاف صرف البدلات والمزايا المالية، قال الجدعان: كان ذلك بهدف تعزيز النمو في وقت كنا نشعر فيه بالقلق البالغ من أسعار النفط وضغوط أخرى على الاقتصاد.

وأضاف الجدعان انه بعدما رأينا الخطة تتكشف، قرر الملك أن الوقت قد حان لضخ تمويل أكبر بأيدي الشعب، وهذا في الحقيقة سيساعد على نمو الاقتصاد.