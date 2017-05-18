⁠⁠⁠⁠⁠" الشؤون الإسلامية " بالمدينة: المسجد المنهار بالعيص بُني بدون ترخيص - صحيفة صدى الالكترونية

نايف السالم(صدى):

صرح فرع وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد بمنطقة المدينة المنورة؛ أن المسجد الذي انهار سقفه بمحافظة العيص بُني دون إذن أو ترخيص من فرع العيص لوزارة الشؤون الإسلامية.

وقال المتحدث الرسمي لفرع وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد بمنطقة المدينة المنورة؛ إن هناك إجراءاتٍ وأنظمةً إدارية وهندسية تستوجب من فاعلي الخير عند تقدمهم لبناء المساجد اتباعها والأخذ بها؛ حتى يُسمح لهم ببناء المساجد حسب الأنظمة والتعليمات.

يذكر أن الدفاع المدني بمحافظة العيص أخرج شخصين احتجزا داخل أحد المساجد بعد سقوط السقف عليهما أثناء الصب، وتم نقل أحدهما إلى المستشفى وتسليم الموقع لجهة الاختصاص.