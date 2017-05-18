⁠⁠⁠⁠⁠" تنمية الصادرات السعودية " تعلن وظائف شاغرة - صحيفة صدى الالكترونية

فاطمة المالكي(صدى):

أعلنت هيئة تنمية الصادرات السعودية ” الصادرات السعودية ” ، عبر موقعها الإلكتروني، توفّر وظائف إدارية شاغرة، لحمَلة درجة البكالوريوس، أو درجة الماجستير، وذلك للعمل في مدينة الرياض.

وأشارت الهيئة، إلى أنّ الوظائف بمسمى:

1- أخصائي أول علاقات عامة وإعلام: درجة البكالوريوس في تخصص التسويق أو ما يعادلها، ويفضل درجة الماجستير.

2- أخصائي محتوى: درجة البكالوريوس في تخصص اللغة الإنجليزية، أو ما يعادلها، مع وجود خبرة سابقة.

وأوضحت الهيئة، أنّ التقديم متاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ اليوم الموافق 18 مايو 2017م؛ والتقديم مستمرٌ حتى تاريخ 17/ 7/ 2017م.

وأوضحت الهيئة أنه للتقديم ومعرفة تفاصيل شروط الوظائف المُعلنة، اضغط هنـــــا.