برنامج التأهيل والإحلال بالجبيل الصناعية يطرح وظائف للجنسين - صحيفة صدى الالكترونية

فاطمة المالكي(صدى):

طرح برنامج التأهيل والإحلال لتوطين الوظائف في الهيئة الملكيّة بالجبيل الصناعية (9) وظائف فنية وإدارية شاغرة للجنسين ، لحمَلة البكالوريوس، وشهادة الدبلوم، وشهادة الثانوية العامة، للعمل في عدد من الشركات “شركة عذيب إنترجراف السعودية، وشركة مستورة للتجارة والمقاولات المحدودة.

و أوضح البرنامج، إلى أنّ الوظائف بمسمى:

1- اختصاصي أعلى نظم المعلومات الجغرافية (GIS): درجة البكالوريوس في علوم الحاسب الآلي.

2- استلام وتسليم: شهادة الدبلوم في تخصص ذي صلة.

3- نجار: شهادة الدبلوم في تخصص ذي صلة.

4- فني إلكترونيات والتحكم في نظام إدارة المباني – (وظيفتين): شهادة الدبلوم في تخصص دعم فني.

5- مساعد حوض سباحة: شهادة الثانوية العامة.

6- كاتب مكتب: شهادة الدبلوم في تخصص ذي صلة.

7- عامل مساعد مستودع: شهادة الثانوية العامة.

8- كاتب طلبات خدمة: شهادة الدبلوم في تخصص دعم فني.

وأتاح البرنامج التقديم عبر موقعه الإلكترونيّ للتوظيف، بدءًا من تاريخ 17 مايو 2017م؛ والتقديم مستمرٌ حتّى تاريخ 27/ 5/ 2017م.

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