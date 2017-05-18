بالفيديو.. تعرض محطة وقود لعملية سطو مسلح بالرياض - صحيفة صدى الالكترونية

عادل الحربي(صدى):

تداول رواد ونشطاء مواقع التواصل الاجتماعي، مقطع فيديو لعملية سطو مسلح لمحطة وقود في حي نمار بالرياض.

وأظهر مقطع الفيديو، ثلاثة عمال في محطة وقود، وتدخل عليهم بعد لحظات مركبة خاصة خرج منها ثلاثة أشخاص ملثمين، ولاذ أحد أفراد المحطة؛ بالفرار من هجوم الجناة فيما سيطروا على العاملين الآخرين، مهددينهما بسلاح أبيض ومعتدين عليهما أثناء سرقتهما، ومن ثم لاذوا بالفرار بعد ذلك.