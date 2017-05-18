بالفيديو.. تعرض محطة وقود لعملية سطو مسلح بالرياض - صحيفة صدى الالكترونية

بالفيديو.. تعرض محطة وقود لعملية سطو مسلح بالرياض
تداول رواد ونشطاء مواقع التواصل الاجتماعي، مقطع فيديو لعملية سطو مسلح لمحطة وقود في حي نمار بالرياض.
وأظهر مقطع الفيديو، ثلاثة عمال في محطة وقود، وتدخل عليهم بعد لحظات مركبة خاصة خرج منها ثلاثة أشخاص ملثمين، ولاذ أحد أفراد المحطة؛ بالفرار من هجوم الجناة فيما سيطروا على العاملين الآخرين، مهددينهما بسلاح أبيض ومعتدين عليهما أثناء سرقتهما، ومن ثم لاذوا بالفرار بعد ذلك.
نفرات[ عدد التعليقات: 55 ] نشر منذ 22 دقيقة
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🇸🇦🇸🇦🇸🇦[ عدد التعليقات: 3351 ] نشر منذ 20 دقيقة
ان شاء الله قريب نسمع خبر القبض عليهم وماهي صعبة على الجهات الأمنية
👈همي 👈همك *** 😎[ عدد التعليقات: 504 ] نشر منذ 16 دقيقة
الله لايبارك فيهم.
سرابيت
ابو محمد[ عدد التعليقات: 26517 ] نشر منذ 14 دقيقة
راح يجيبونهم طالما انهم في حدود الأرض ، بإذن الله ،،
,,, اما إذا طاروا للمريخ ما عندنا مركبه فضائيه توصل لهم ,,,