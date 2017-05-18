«التموين العربي للأطعمة» في الخبر تعلن وظائف شاغرة - صحيفة صدى الالكترونية

فاطمة المالكي(صدى):

أعلنت شركة التموين العربي للأطعمة توفّر وظائف إدارية شاغرة، لحمَلة درجة البكالوريوس، وذلك للعمل بفروع الشركة في محافظة الخبر.

ولفتت الشركة، إلى أنّ الوظائف بمسمى:

1- مدير خدمة الطعام – (وظيفتين): درجة البكالوريوس في (إدارة الطهي، إدارة الضيافة)، أو ما يعادلها.

2- مدير الخدمات الغذائية: درجة البكالوريوس في (إدارة الطهي، إدارة الضيافة)، أو ما يعادلها.

وأوضحت الشركة، أنّ التقديم متاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ 17 مايو 2017م، والتقديم مستمرٌ حتى يوم 16/ 7/ 2017م.

وأشارت الشركة إلى أنه للتقديم ومعرفة شروط الوظائف المُعلنة، اضغط هنا .