زحف جماهيري لملعب نهائي الكأس - صحيفة صدى الالكترونية

الرياض(صدى):

زحفت جماهير الأهلي والهلال، مبكراً إلى استاد الجوهرة المشعة بجدة، لحضور المباراة المرتقبة في نهائي كأس خادم الحرمين الشريفين ، حيث أخذت الجماهير التي دخلت إلى المدرجات مقاعدها ، كما بينت الصور التي التقطت من داخل الملعب، وذلك قبل نحو ساعتين من انطلاق المباراة بتوقيت مكة المكرمة.

وعكست الصور وجود مجسمات عملاقة لطائرات يبدو أنها سوف تشارك في العروض المصاحبة للمباراة .

و حرصت إدارة الملعب بالتعاون والتنسيق مع الجهات الأمنية، ومجلسي الجمهور بالناديين، وشركة “ صلة الرياضية ” المسوقة لتذاكر الجماهير، على تسهيل عملية تدفق أنصار وعشاق الناديين إلى المدرجات، حيث فتحت البوابات الخارجية في تمام الخامسة عصراً، وقبل انطلاق المباراة بأربع ساعات كاملة.

وباشرت ذلك قوات الأمن، وأبرزها قوات أمن المنشآت، ودوريات الأمن العام، والمرور، وقوات المهمات والواجبات الخاصة، إضافةً للدفاع المدني، وهيئة الهلال الأحمر السعودي، وهو ما أثمر عن توافد الجماهير ودخولهم إلى الملعب بكل يسر وسهولة وبعيداً عن أي مشاكل أو ازدحام.

من جهتها قامت شركة الاتصالات السعودية ، بتوفير شبكة واي فاي لجماهير النهائي، في 860 نقطة اتصال، ودعمت شبكة الـ 4G بالجوهرة استعداداً للنهائي .