 عشريني يدهس طالب بالسر جنوب الطائف - صحيفة صدى الالكترونية

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  • نشر : منذ 3 دقائق
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عشريني يدهس طالب بالسر جنوب الطائف

عشريني يدهس طالب بالسر جنوب الطائف
عبدالعزيز القثامي(صدى):

أصيب طالب يدعى زياد بن ماجد السواط يدرس بالصف الثالث المتوسط ، بمجمع حمزة بن عبدالمطلب، بكسور ورضوض جراء دهسه أثناء خروجه من بوابة المجمع ،من سيارة يقودها شاب عشريني، وتم نقله للمستشفى لتلقي العلاج.

بدوره ، قام مدير مكتب ” تعليم جنوب الطائف ” ، سليمان السواط بزيارة الطالب في طوارئ مستشفى الملك فيصل، واطمأنَ على صحته.

وأظهر التشخيص المبدئي اصابة الطالب بكسر في الحوض، وجروح في الوجه، ورضوض في بقية الجسم.

و تم ضبط قائد المركبة ، واحيل لجهة الاختصاص لمباشرة التحقيقات.

 

 


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