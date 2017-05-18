عشريني يدهس طالب بالسر جنوب الطائف - صحيفة صدى الالكترونية

عبدالعزيز القثامي(صدى):

أصيب طالب يدعى زياد بن ماجد السواط يدرس بالصف الثالث المتوسط ، بمجمع حمزة بن عبدالمطلب، بكسور ورضوض جراء دهسه أثناء خروجه من بوابة المجمع ،من سيارة يقودها شاب عشريني، وتم نقله للمستشفى لتلقي العلاج.

بدوره ، قام مدير مكتب ” تعليم جنوب الطائف ” ، سليمان السواط بزيارة الطالب في طوارئ مستشفى الملك فيصل، واطمأنَ على صحته.

وأظهر التشخيص المبدئي اصابة الطالب بكسر في الحوض، وجروح في الوجه، ورضوض في بقية الجسم.

و تم ضبط قائد المركبة ، واحيل لجهة الاختصاص لمباشرة التحقيقات.