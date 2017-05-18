 لافروف: العلاقة بين روسيا والاتحاد الأوروبي «لا تدعو للارتياح» - صحيفة صدى الالكترونية

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    مايو

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لافروف: العلاقة بين روسيا والاتحاد الأوروبي «لا تدعو للارتياح»

لافروف: العلاقة بين روسيا والاتحاد الأوروبي «لا تدعو للارتياح»
موسكو(صدى):

أعلن وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف، أن العلاقات بين روسيا الاتحاد الأوروبي لا تدعو للارتياح، مشيرا إلى أن موسكو تهتم بعودة العلاقات إلى المسار الطبيعي.

وقال لافروف -خلال مؤتمر صحفي في نيقوسيا اليوم الخميس حسبما أفادت وكالة أنباء ” نوفوستي ” الروسية- ” لقد تطرقنا الى الوضع بين روسيا والاتحاد الأوروبي، وهذا الوضع لا يدعو للارتياح ” .

وأضاف “نحن مهتمون بعودة الحوار الى مساره الطبيعي على أساس الاحترام المتبادل ” ، وطالب وزير الخارجية الروسي بروكسل بالتوقف عن ” اللعب في اتجاه واحد فقط ” ، حتى تتحسن العلاقة بين روسيا والاتحاد الأوروبي.


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