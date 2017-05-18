ارتفاع ضحايا هجوم داعش على قرية بريف حماة السوري إلى 154 - صحيفة صدى الالكترونية

دمشق(صدى):

أفاد محافظ حماة السورية محمد حزوري، اليوم الخميس، بارتفاع أعداد ضحايا هجوم عناصر داعش على قرية عقاب الصافية بريف حماة الشرقي إلى 34 قتيلا و120 جريحا.

وقال حزوري – وفقا لقناة (روسيا اليوم) الإخبارية – ” إن حصيلة الهجوم الذي تعرضت له القرية بلغت 34 قتيلا و120 جريحا على يأيد عناصر داعش ” ، مضيفا أن الجثث التي نقلت إلى المستشفى تحمل آثار التنكيل بها.

من جانبها، أفاد مصدر محلي بأن المسلحين قاموا بقتل العديد من الأهالي بينهم أطفال ونساء والتنكيل بجثثهم وسرقة ونهب محتويات منازلهم، مضيفا أنه تم إسعاف 40 جريحا إلى مشفى سلمية الوطني و5 جرحى إلى مشافي مدينة حماة ليتم تقديم الخدمات العلاجية والصحية اللازمة لهم.

وكان الجيش السوري قد تدخل لوقف هجوم شنه التنظيم الإرهابي على القرية – فجر اليوم – ومنع المعتدين من الدخول إلى وسط قرية عقارب، لكن المسلحين، قبل انسحابهم، اقتحموا عددا من المنازل المنتشرة على الأطراف الجنوبية للقرية.

يشار إلى أن قرية عقارب الصافية تقع على أطراف البادية شرقي مدينة سلمية في ريف حماة الشرقي.